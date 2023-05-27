В приморском Артеме 48-летний мужчина пострадал на пожаре

Архив «КП». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За прошедшие сутки, 26 мая, в Приморском крае горели минимум три здания – два частных дома в городе Артем и в Спасском районе, а также один многоквартирный в Артеме. На одном из пожаров пострадал мужчина 1975 года рождения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по ПК.

Первый пожар произошел в Артеме на улице Папанина. Звонок о ЧП поступил в 2:46, через семь минут на месте происшествия работали семь специалистов ведомства.

В доме стояла плотная стена дыма из-за горящей проводки. Огонь сожрал около десяти квадратных метров помещения. Из-за возгорания пострадал 48-летний мужчина.

Второй звонок поступил в 8:54 из села Константиновка Спасского района. Полыхал частный дом, прибывшие десять пожарных установили, что огонь разошелся на 80 «квадратов». Дом и летняя кухня сгорели полностью, но никто не пострадал.

В 14:24 очевидцы сообщили, что горит квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина в Артеме. На место сразу выехали десять спасателей, к этому моменту из окна помещения на пятом этаже валил густой дым. Что стало причиной возгорания, пока неясно, но огонь повредил квартиру на семи квадратных метрах. Во время ЧП никто не пострадал.

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