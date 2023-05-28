Двух недоношенных малышей с Камчатки экстренно доставили в Санкт-Петербург

Подробности рассказали в пресс-службе краевого минздрава. Фото: Министерство здравоохранения Камчатского края.

На Камчатке двух недоношенных младенцев, которым нет даже месяца, экстренно доставили в Санкт-Петербург. Причиной стало серьезное заболевание рассказали в пресс-службе краевого минздрава. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

У малышей обнаружили перинатальное поражение центральной нервной системы – собирательный диагноз, подразумевающий нарушение функции головного мозга или структуры самого мозга различного происхождения, возникающее в период беременности, родов и первой недели жизни ребенка. Оно может стать причиной неврологических и психических отклонений.

Младенцев было решено перевезти в Федеральный Перинатальный центр Санкт-Петербурга. Впервые специалисты Камчатского центра медицины катастроф транспортировали маленьких пациентов, которые одновременно было подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

– Вопрос экстренности решался на уровне Министерства здравоохранения в связи с отсутствием билетов, – прокомментировали в краевом минздраве.

Малышей благополучно без каких-либо проблем доставили в Санкт-Петербург, где они получат необходимое лечение.

К наступающему Дню медицинского работника сотрудники двух выездных бригад, участвующие в транспортировке, будут поощрены.

Напомним, что ранее во Владивостоке врачи спасли новорожденного, у которого обнаружили патологию – трахеопищеводный свищ (ТПС). Врачи прооперировали малыша, который 14 дней провел в реанимации.

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