Во Владивостоке на картодроме «Змеинка» пламя уничтожило автомобиль

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @dpscontrol_public.

Во время гоночного заезда на картодроме «Змеинка» загорелся автомобиль. Кадрами пожара очевидцы поделились в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судя по кадрам, которые опубликовали приморцы, присутствующие на заезде пытались своими силами ликвидировать возгорания, используя огнетушители, однако пламя продолжило поглощать автомобиль.

Уже позже к месту возгорания приехали пожарные примерно пять человек. Возгорание удалось потушить, о пострадавших не сообщается. По словам приморцев водитель быстро покинул салон автомобиля.

Ранее «Комсомолка» писала о возгорании автомобиля, которое произошло на улице Баляева, 34. Машина поднималась по дороге со стороны автобусной остановки «Аптека» в сторону Котельникова, когда внезапно задымила прямо во время движения и вспыхнула.

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