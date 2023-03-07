Загорелся на ходу: что происходит на одной из популярных во Владивостоке трасс в эти минуты

Фото: скриншот из видео.

Серьезное ЧП произошло на трассе во Владивостоке. Об этом сообщают очевидцы. Видеоролик с места происшествия уже облетел социальные сети. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что все случилось в районе улицы Баляева, 34. Автомобиль поднимался по дороге со стороны автобусной остановки «Аптека» в сторону Котельникова, когда внезапно задымился прямо во время движения и вспыхнул.

Очевидцы сообщают, что водитель успел выскочить из машины. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

К месту происшествия уже прибыли пожарные, однако автомобиль это уже не спасет – машина полностью выгорела. Разбираться в причинах случившегося теперь предстоит специалистам.

Ранее «Комсомолка» сообщала о пожаре, который уничтожил еще одну иномарку. Возгорание произошло в Покровке, первой спохватилась владелица машины. Транспорт сгорел прямо во дворе жилого дома.

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