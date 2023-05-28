Сюда не суйтесь: дорожный ремонт стал причиной затора в приморской столице

Пробка тянется от Академической до Молодежной. Фото: telegram-канал @autogarant_vl.

Во Владивостоке стартовали ремонтные работы на Некрасовском путепроводе. Компания-подрядчик из Дагестана «СТК Макс М» приступила к замене деформационных швов. Стоимость контракта составила 33 миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, работы будут проводить поэтапно на тех участках, где швы пришли в негодность. Сейчас дорожники двигаются по направлению в центр приморской столицы, а после перейдут на противоположное направление.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности пользоваться альтернативным маршрутом. Местные же сообщают, что с начала ремонта во Владивостоке образовалась пробка. Судя по данным онлайн карт, тянется затор от остановки «Академическая» до «Молодежной».

В мэрии добавили, что в этом году на Некрасовском путепроводе также отремонтируют тротуар от Молодежной до Некрасовской, но работы начнутся позже. «Комсомолка» уже писала об этом.

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