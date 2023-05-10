После четвертых торгов во Владивостоке нашли подрядчика на ремонт Некрасовского путепровода

Подрядчиком стала компания «Бетон-сервис».
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Во Владивостоке к ремонту тротуаров на Некрасовском путепроводе приступят в этом году. С четвертого раза администрация города нашла подрядчика. Цена начальных торгов составила 172, 93 миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Информация о завершении четвертого по счету аукциона появилась на сайте ЕИС Закупки. Подрядчиком по ремонту тротуаров на Некрасовском путепроводе стала компания «Бетон-сервис». Согласно данным портала, работы начнутся спустя время после подписания контракта, продлятся в шесть этапов и должны завершиться к 27 декабря 2023 года. Специалистам предстоит заменить железную трубу между дорогой и пешеходной частью, сделать бетонное основание.
Напомним, что ранее глава города Константин Шестаков рассказал, что нашелся подрядчик для обновления асфальта и деформационных швов на путепроводе.
Реконструкцией путепровода занималась компания ООО «Автобан-ДВ», с которой позже начала судиться администрация Владивостока, после чего мэрия расторгла соглашения и добавила подрядчика в список недобросовестных поставщиков.
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