Думала, что дом горит: что происходит в Ленинском районе во Владивостоке

Пожар произошел на улице Фадеева. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вечер воскресенья для некоторых жителей Приморской столицы омрачили клубы черного дыма. Причины возгорания уточняются. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся редакции рассказали читатели. По их словам, произошел пожар в районе реки Объяснения. Оказалось, что на Фадеева, 4Б, горит утеплитель теплотрассы.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью, за подробностями, чтобы узнать, что стало причиной возгорания. В ведомстве пообещали предоставить комментарии позже.

Некоторые очевидцы сообщают, что видели, как какой-то мужчина спешно покидал место возгорания, но пока нельзя сказать, был ли он виновником пожара.

Напомним, что пожарные эвакуировали десять человек из многоквартирного шестиэтажного дома в Лесозаводске. К счастью, никто не погиб и не пострадал, а специалисты выясняют причину возгорания.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, пожарные приехали к месту возгорания через шесть минут, после тревожного сообщения.

Спасателям потребовалось десять минут, чтобы ликвидировать огонь, сейчас проводится проливка.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

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