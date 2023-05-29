Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток29 мая 2023 1:16

«Активных работ не видно»: ремонт транспортного узла во Владивостоке начался с длиннющих заторов

Ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке снова привел к пробкам, но активных работ не видно
Ростислав САХАЛИНОВ
Участок огородили.

Участок огородили.

Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке накануне, 28 мая, начался ремонт многострадального Некрасовского путепровода. Работы и ограничение движения закономерно привели к пробкам, но жители жалуются на то, что при этом на самом участке не то чтобы усиленно трудятся, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Активных работ не видно. Огорожена часть участка, стоит грузовичок. Но никто особо ничего не делает. С самого утра пробка была с «Чайки». Сейчас вот немного попроще стало.

Работы второй день приводят к пробкам.

Работы второй день приводят к пробкам.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Затор зафиксировали утром на проспекте 100-летия Владивостока – ситуация не изменилась к 11:10. Работы будут проводить поэтапно на тех участках, где швы пришли в негодность. Сейчас дорожники двигаются по направлению в центр приморской столицы, а после перейдут на противоположное направление.

Подрядчика определили еще в прошлом году, контракт оценили в 33 миллиона рублей. Накануне, в воскресенье, ремонт также привел к пробкам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.