«Активных работ не видно»: ремонт транспортного узла во Владивостоке начался с длиннющих заторов

Участок огородили. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке накануне, 28 мая, начался ремонт многострадального Некрасовского путепровода. Работы и ограничение движения закономерно привели к пробкам, но жители жалуются на то, что при этом на самом участке не то чтобы усиленно трудятся, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Активных работ не видно. Огорожена часть участка, стоит грузовичок. Но никто особо ничего не делает. С самого утра пробка была с «Чайки». Сейчас вот немного попроще стало.

Работы второй день приводят к пробкам. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Затор зафиксировали утром на проспекте 100-летия Владивостока – ситуация не изменилась к 11:10. Работы будут проводить поэтапно на тех участках, где швы пришли в негодность. Сейчас дорожники двигаются по направлению в центр приморской столицы, а после перейдут на противоположное направление.

Подрядчика определили еще в прошлом году, контракт оценили в 33 миллиона рублей. Накануне, в воскресенье, ремонт также привел к пробкам.

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