Торговый оборот между Приморским краем и Китаем достиг 7,5 миллиарда долларов

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доля Китая во внешней торговле Приморского края составила две трети в 2022 году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

Общий объем товарооборота вырос на 46% и достиг отметки в 7,5 миллиарда долларов. Встреча губернатора Приморья Олега Кожемяко и Члена Политбюро ЦК КПК, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэня Вэньцина стала площадкой для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества.

Олег Кожемяко подчеркнул, что пропускная способность автотранспорта увеличилась на 77% по количеству грузовых автомобилей и почти на 25% по объему грузов. В планах региона увеличить объем торговли на 2,5 миллиарда долларов и достичь общего торгового оборота в размере 10 миллиардов долларов к 2024 году.

Губернатор Приморья предложил оптимизировать работу автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе в регионе и перейти на круглосуточный режим работы семь дней в неделю. Кожемяко заявил, что край готов к такому переходу и выразил готовность обсудить вопросы строительства автодорог в регионе на основе государственно-частного партнерства с китайскими корпорациями. Напомним, ранее в рамках этого механизма планировали построить ВКАД.

Кроме экономических вопросов, стороны также обсудили возможность введения безвизового режима для туристических групп из двух стран. Работа в этом направлении продолжится.

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