«Это радикальные меры»: прошло еще одно слушание в отношении депутата ЗС ПК Анны Алеко

Анна Алеко. Фото: ЗСПК

Примкрайсуд отказал в изменении меры пресечения депутату приморского парламента Анне Алеко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» из зала суда.

Как заключили на заседании, апелляцию оставят без удовлетворения. Решение можно оспорить. Адвокат Анны Николаевны отказался комментировать «КП» планы защиты.

– Считаю, что меры, предпринятые по отношению ко мне, были слишком радикальны, – заявила депутат в зале суда.

Напомним, предположительно, в период, когда женщина занимала директорское кресло культурного учреждения, она получила в качестве взятки 3,5 миллиона рублей от руководителя компании «Интегра».

С 2018 по 2019 год, считают следователи, она подписала с организацией ряд договоров на поставку оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 44,8 миллиона рублей. Контракты были заключены без торгов. Алеко останется под стражей до 15 июля 2023 года.

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