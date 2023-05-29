«Что-то полыхает»: клубы черного дыма встревожили жителей приморской столицы

Кадрами поделились читатели.
Фото: принтскрин видео.
Днем 29 мая в столице Приморья произошло серьезное возгорание. О случившемся корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали читатели. Подробности – в материале.
Клубы черного густого дыма местные жители заметили в районе «Снеговой Пади».
– С Рудневского моста в сторону Баляйки слева что-то полыхает.
Корреспондент редакции обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Приморью, однако подробности пообещали предоставить позже, так как информация пока уточняется.
Напомним, что минувшим вечером, 28 мая, в районе реки Объяснения на Фадеева, 4Б, загорелся утеплитель теплотрассы. Испуганные приморцы боялись, что загорелся чей-то дом, настолько мощным было пламя. Пожарные приехали к месту возгорания через шесть минут после звонка жителей. На ликвидацию огня им понадобилось десять минут.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:44
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, на Снеговой загорелся склад. Пожар на площади около 200 квадратных метров локализован. Пламя тушат 40 человек с помощью 10 единиц техники.
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