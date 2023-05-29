«Что-то полыхает»: клубы черного дыма встревожили жителей приморской столицы

Кадрами поделились читатели. Фото: принтскрин видео.

Днем 29 мая в столице Приморья произошло серьезное возгорание. О случившемся корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали читатели. Подробности – в материале.

Клубы черного густого дыма местные жители заметили в районе «Снеговой Пади».

– С Рудневского моста в сторону Баляйки слева что-то полыхает.

Корреспондент редакции обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Приморью, однако подробности пообещали предоставить позже, так как информация пока уточняется.

Напомним, что минувшим вечером, 28 мая, в районе реки Объяснения на Фадеева, 4Б, загорелся утеплитель теплотрассы. Испуганные приморцы боялись, что загорелся чей-то дом, настолько мощным было пламя. Пожарные приехали к месту возгорания через шесть минут после звонка жителей. На ликвидацию огня им понадобилось десять минут.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:44

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, на Снеговой загорелся склад. Пожар на площади около 200 квадратных метров локализован. Пламя тушат 40 человек с помощью 10 единиц техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.