В Артеме нашли мужчину, который приставал к девочкам на кладбище

Участковые уполномоченные полиции установили по фотографиям личность нарушителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме полиция нашла и задержала мужчину, который приставал к несовершеннолетним девочкам на кладбище в селе Кневичи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Со слов очевидцев, мужчина приставал к девочкам, предлагал деньги и звал в кустики. Одна из них успела его сфотографировать, на снимок как раз попал момент, где незнакомец светит перед детьми купюрами. Затем несовершеннолетние убежали.

Участковые уполномоченные полиции установили по фотографиям личность нарушителя и его местонахождение. 58-летний мужчина уже доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что дети шли вдоль кладбища, когда все произошло. Девочек застал седой мужчина с щетиной, прямо из кармана штанов торчала бутылка спиртного. Был ли неизвестный трезвым в момент, когда предлагал, по словам детей, сходить в кустики за 200 рублей – пока неясно.

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