Предлагает пройти в кустики за пару сотен: неизвестный в Приморье пристает к девочкам

Дети шли вдоль кладбища, когда к ним пристал неизвестный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Кневичи Приморского края известный в Приморье адвокат Максим Чихунов столкнулся на кладбище с группой парней, которая искала по фото неизвестного мужчину. Нет, это не был родственник кого-то из молодых людей. По словам одного из школьников, этот тип приставал к девочкам, предлагал деньги и звал в кустики. Одна из них успела его сфотографировать, на снимок как раз попал момент, где незнакомец светит перед детьми купюрами. Затем несовершеннолетние убежали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На кладбище Максим Чихунов приехал после сообщений о затоплениях, воды не обнаружил. Но зато была куча мусора. Мужчина стал фотографировать все это, чтобы привлечь потом внимание общественности. На него обратили внимание ребята, подошли, разговорились.

По словам парней, дети шли вдоль кладбища, когда все произошло. Почему выбрали именно эту дорогу? Скорее всего, хотели сократить путь до дома. Девочек застал седой мужчина с щетиной, прямо из кармана штанов торчала бутылка спиртного. Был ли неизвестный трезвым в момент, когда предлагал, по словам детей, сходить в кустики за 200 рублей – пока неясно. Остается загадкой, был ли это единичный случай, или речь о рецидивисте?

Дети успели сфотографировать незнакомца. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Зачем парни пошли искать этого человека, а не обратились в полицию или связались с родителями девочек – непонятно. В целом, подростковая инициатива окутана тайной: может, школьники просто решили выяснить, кто домогается до детей в их селе? Узнать это у кого-нибудь из парней пока невозможно. Например, мама одного из школьников категорически против, чтобы ее сын общался со СМИ.

Отметим, в СУ СК РФ по Приморскому краю корреспонденту сообщили, что несмотря на публикации в соцсетях, никто не писал заявление на незнакомца, который пристает к детям.

Возможно, кто-то из местных жителей узнает человека на фото по одежде или описанию. Редакция «Комсомольской правды» продолжит следить за развитием событий. Связаться с нами можно по реквизитам ниже, а также с помощью чат-бота в нашем Telegram-канале.

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