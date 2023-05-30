В конце июня в центре Владивостока временно перекроют дороги

Ограничения продлятся три часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке 24 июня на время перекроют центр города. Как рассказали в администрации приморской столицы, ограничения связаны с выпуском офицеров пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за выпуска офицеров во Владивостоке на время ограничат движение и парковку автомобилей с 9:00 до 12:00 на участке трассы по Корабельной Набережной: от Океанского проспекта, 1, до Петра Великого, 2.

Альтернативный объезд организуют на Светланской, Алеутской, Корабельной Набережной, а также в Светланском переулке.

Напомним, что во Владивостоке стартовал ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе. Обновление трассы стало причиной заторов, однако местные автолюбители жалуются не только на пробки.

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