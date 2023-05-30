Прокуратура Приморья проследит за ремонтом Некрасовского путепровода

Будут организованы альтернативные маршруты для водителей, чтобы не создавать пробки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Приморского края Дмитрий Овчеренко на совещании с мэром Владивостока Константином Шестаковым обсудил проблемы с ремонтом на Некрасовском путепроводе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ремонт на одной из ключевых транспортных артерий края мешает дорожному движению. Администрация будет принимать оперативные меры по усилению контроля за подрядной организацией, которая ремонтирует швы на участке. Также будут организованы альтернативные маршруты для водителей, чтобы не создавать пробки.

Прокуратура края проконтролирует принятые меры, так как участок дорожной сети имеет высокую значимость.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что график ремонта Некрасовского путепровода скорректировали. Деформационные швы давно вызывали нарекания у автомобилистов Владивостока.

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