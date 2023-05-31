Отгрузка рыбных продуктов из Приморья выросла на треть в 2022 году

Рыбопромышленники края увеличили мощности. Фото: Мария КАЮРОВА

Отгрузка продукции предприятий рыбопромышленного комплекса Приморского края в 2022 году увеличилась на треть. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем отчете перед депутатами Законодательного Собрания Приморья.

Как отметил Кожемяко, рыбная промышленность является важной составляющей ускоренного развития агропромышленного комплекса. Предприятия отрасли увеличили отгрузку продукции на треть по сравнению с предыдущим годом. В рамках развития были построены лососевый завод в Ольгинском округе, холодильный склад на территории Владивостокского морского рыбного порта и рыбный терминал в Большом Камне. Аквафермы также увеличили производство биоресурсов на 10% по сравнению с 2021 годом.

По данным правительства Приморского края, общая отгрузка товаров рыбопромышленного комплекса в 2022 году составила 118,3 миллиарда рублей, а оборот приморских предприятий рыбоводства достиг 102,4 миллиарда рублей. Компании в отрасли подали заявки на создание 19 судов.

Губернатор также отметил, что экспорт рыбопродуктов вырос на 8,5%, особенно благодаря поставкам рыбного филе, фарша и другой переработанной продукции. Ранее Кожемяко сообщил о возможности закупки судов для перевозки пассажиров на острова Путятина и Попова.

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