Олег Кожемяко хочет сделать острова в Приморье доступнее

Плашкоут «Путятин» вышел на маршрут только зимой 2023 года. Фото: Правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко подтвердил возможность покупки двух судов для перевозки пассажиров на острова Попова и Путятина. Это может повысить транспортную доступность этих районов, заявил чиновник во время отчета перед депутатами ЗС ПК в среду, 31 мая.

Конкретных сроков глава не назвал. Важность решения Олег Николаевич обосновал недавней поломкой плашкоута, который перевозил островитян на Путятина и обратно. Транспортная блокада жителей продлилась более полугода, однако теперь судно ходит исправно. Оно вышло из затянувшегося ремонта благодаря вниманию общественности и СМИ. Планируется закупить еще одно. Глава Приморья несколько раз встречался с жителями для обсуждения этой возможности.

На остров Попова традиционно ходит «Босфор Восточный», однако судно тоже не застраховано от поломок.

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