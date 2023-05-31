В реке Камчатка изменился химический состав после извержения вулкана Шивелуч

Так выглядели последствия пеплопада. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Пеплопад после апрельского извержения вулкана Шивелуч повлиял на химический состав реки Камчатка. Водоем приобрел темно-коричневый цвет, ученые отобрали пробы воды, чтобы разобраться, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

С 20 по 23 мая сотрудники лаборатории гидрохимии ТОИ ДВО РАН провели береговую экспедицию на Камчатке. Предварительные результаты показали, что в этом районе сильно изменен химический состав реки. Прежде всего, ученых интересовали соединения минерального азота и фосфора, веществ, которые лежат в основе всего живого. Они во многом определяют состояние Камчатского залива, одного из трех крупнейших на побережье полуострова.

– Анализ проведенных измерений показывает, что в районе пеплопада произошло обогащение речных вод этими веществами. На спутниковых снимках виден протянувшийся шлейф мутной воды, вокруг которого формируется цветение фитопланктона. Как правило, это не имеет пагубных последствий у берегов Камчатки, – рассказали в ТОИ ДВО РАН.

Однако все еще рано делать какие-либо прогнозы последствий после извержения. Поэтому ученые планируют продолжать мониторинг состояния вод реки и провести комплексную морскую экспедицию у берегов Камчатки летом 2023 года.

Напомним, извержение вулкана началось в ночь на 11 апреля. «Комсомолка» описывала хронологию в отдельном материале. Сначала жители Ключей увидели огромное облако дыма, которое закрыло солнце – затем начался пеплопад. Шлейф пепла распростерся на более чем 500 километров от вулкана Шивелуч. Активная фаза извержения завершена, хотя исполин еще напомнит о себе, считают вулканологи.

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