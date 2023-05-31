Уже 1 июня фуникулер во Владивостоке закроется

Но 1 июля, после испытаний всех систем, фуникулер вновь будет доступен для приморцев. Фото: Администрация Владивостока

С 1 июня во Владивостоке фуникулер закроют на плановые профилактические работы и техническое освидетельствование. Прокатиться на нем снова жители и гости столицы Приморья смогут только через месяц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весь месяц здесь будут проводить обслуживание всех элементов, среди которых двигатель, силовое оборудование, вагоны, механизмы, рельсовые пути, крепления и ловители. Но 1 июля, после испытаний всех систем, фуникулер вновь будет доступен для приморцев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ждет преображение и лестницу, ведущую с нижней площадки фуникулера вверх на Всеволода Сибирцева. Редакция неоднократно рассказывала о ее удручающем состоянии. Полноценного ремонта здесь не было долгие годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.