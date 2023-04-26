Новая лестница взамен разрушающейся появится возле фуникулера во Владивостоке

Работа ведется на участке в 1049 квадратных метров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стали известны новые детали о строительстве здания на улице Всеволода Сибирцева, 16. Как рассказали «КП – Владивосток» специалисты ООО «Владстройзаказчик», мэрия одобрила планы компании отреставрировать полуразрушенную лестницу, расположенную неподалеку от будущей гостиницы в районе фуникулера. Приятные новости пришли и от ДВФУ – вуз выступил за благоустройство территории Пушкинского театра и попросил предоставить архитектурные решения будущего сквера.

С чего началось?

Скандал вокруг строящейся гостиницы нарастал как снежный ком с самых первых шагов техники. Казалось, что все ополчились против «Владстройзаказчика». Жители старого кирпичного дома на Ключевой, 5, и активисты называли проект антизаконным, предполагая, что он не прошел госэкспертизу, бастовали, ругались, когда котлован заливали грунтовые воды.

В разговоре с директором компании-застройщика Евгением Устименко мы выяснили, что большинство аргументов «общественности» – ничем не подкреплены. Разработка и оформление необходимой для строительства документации началась чуть более двух лет назад. После получения всех согласований и одобрений, проведения необходимых экспертиз проекта компании было выдано разрешение на строительство. Что касается непредвиденной ситуации с прорывом трубы, водоснабжение быстро восстановили. Водопровод временно отвели чуть дальше, в будущем планируется довести его до ума.В планы компании входит реконструкция ливневки. Помимо этого компания предложила благоустроить территорию Пушкинского театра, расположенную чуть ниже стройплощадки. И если сначала эти планы могли показаться самопиаром, то теперь информация подтвердилась официально.

– Для принятия решения о возможности выполнения работ по благоустройству территории и восстановлению подпорной стены, просим Вас направить в адрес Университета альбом технических решений, содержащий принципиальную схему участка (с нанесенными границами), в отношении которого планируются работы, ведомости объемов работ с указанием материалов, планируемых к применению, примерный перечень малых архитектурных форм и документацию <…> Также просим предоставить технические решения, отражающие методы восстановления работоспособности подпорной стены, – сообщается в письме ДВФУ, подписанном врио проректора по управлению кампусом Владимиром Душневым.

Многострадальная лестница нуждается в ремонте уже несколько лет. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Судя по всему, можно рассчитывать, что вскоре Пушкинская обзаведется новым общественным пространством и станет точкой притяжения. То, что это действительно произойдет, подтверждают многие факты.

Можно верить

Почти 20 лет ООО «Владстройзаказчик» строит и сдает здания в срок. Девелопером успешно реализованы проекты по строительству больше 10 многоквартирных домов, обеспечив более 1,5 тысячи людей доступным жильем. Сюда входят Металлистов, 5, Бурачка 7 и 9, Сабанеева, 14в и 16в, Нестерова, 1, Кирова, 104, Нейбута, 10а. Также у компании имеется опыт строительства и административных зданий.

Сданный компанией объект на Металлистов, 5.

– Надежный застройщик. Задержка сдачи в несколько месяцев в наших российских и приморских реалиях – это практически ничего. В разделе новостройки посмотрите – половина из них заморожена! «Владстройзаказчик» все дома сдал. Это говорит о многом, – подтверждают владивостокцы.

Доверие к компании подпитывает еще и преемственность. По словам Евгения Устименко, «Владстройзаказчик» перенял опыт муниципального одноименного предприятия, существовавшего с 1958 года во Владивостоке. Директор сам много лет трудился в организации внесшей большой вклад в развитие города. Так, за время работы МУП было построено 5,6 миллиона «квадратов» полезной площади или почти 100 тысяч квартир, десятки школ, детских садов, больниц и поликлиник.

– «Владстройзаказчик» с самого начала своей деятельности объединяет высококвалифицированных специалистов для решения строительных задач любой сложности. Инженеры-строители, участвовавшие в застройке половины города во время работы в МУП, долгое время трудились в нашей компании со дня ее основания. Сейчас большинство этих блестящих специалистов на заслуженном отдыхе. Их наработки и навыки успешно переняли молодые специалисты, – добавил Евгений Устименко.

Сейчас на Всеволода Сибирцева, 16, рабочие приступили к возведению здания. Компания планирует завершить строительство весной 2024 года. Вместе с тем в районе участка появится новое уютное место для отдыха и прогулок. Ждет преображение и лестницу, ведущую с нижней площадки фуникулера вверх на Всеволода Сибирцева. «КП – Владивосток» неоднократно рассказывала о ее удручающем состоянии. Полноценного ремонта здесь не было долгие годы. Зимой территория и вовсе превращается в каток, не исключено, что происходит это как раз из-за забитых ливневых колодцев, которые прочистит застройщик, вернув им рабочее состояние.

Напомним, работа ведется на участке 1049 квадратных метров. На нем появится трехэтажная гостиница с небольшим номерным фондом и атмосферным кафе. Здание будет выполнено в стиле Пушкинской улицы: каменный первый уровень, остальные два – красный кирпич.

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