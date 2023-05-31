Землетрясение магнитудой 4,0 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

Подземные толчки отмечены недалеко от города Петропавловска-Камчатского. Фото: скриншот

Рядом с Петропавловском-Камчатским 31 мая 2023 года зафиксировали землетрясения. Сейсмическая угроза, по данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, произошла в 20:14 по местному времени. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подземные толчки отмечены недалеко от города Петропавловска-Камчатского, а точнее – всего в 84 километрах. По силе тряска равна 4,0 магнитуды. Очаг находился на глубине 36 километров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на Камчатке после извержения вулкана Шивелуча произошло мощное землетрясение. Зафиксировали сейсмическую угрозу в 57 километров от Петропавловска-Камчатского. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН рассказали, что произошедшее землетрясение – афтершок толчков после 3 апреля. Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить в течение двух-трех недель.

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