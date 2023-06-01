В Приморье водитель чудом выжил после страшной аварии с грузовиком

Так выглядит машина после столкновения с грузовиком. Фото: принтскрин видео.

В Находке водитель Toyota Sprinter чудом выжил после страшной аварии с грузовиком. Видео с место событий поделились приморцы в социальных сетях. На кадрах видно, что от легковушки почти ничего не осталось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в районе старого морского училища. Грузовик с краном перестраивался, но во время маневра не уступил дорогу Toyota Sprinter. В итоге грузовик снес легковушку. Машина превратилась в металлолом, но при этом человек за рулем выжил. Очевидцы сообщают, что он получил травмы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что минувшим вечером во Владивостоке произошла страшная авария, которая забрала жизни двух подростков. Виновника ДТП госпитализировали. У 19-летнего водителя малолитражки не было прав на управление автомобилем.

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