На Чукотке теперь продают яйца по паспорту

Врио главы Чукотки отметил, что в Билибино идет стройка птицефабрики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Билибино рассказали временно исполняющему обязанности губернатора Чукотки о том, что люди вынуждены покупать яйца по паспорту. Владислав Кузнецов назвал такой подход практикой 90-х и поручил ликвидировать дефицит яиц в Билибинском районе, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Врио главы Чукотки отметил, что в Билибино идет стройка птицефабрики. Осталось обсудить закупку комбикорма, чтобы запустить производство.

– Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности. Наш приоритет – больше продуктов производить здесь у нас, на Чукотке.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на Чукотке строят завод по переработке морских ластоногих. Он представляет собой два технологических модуля. Одно помещение предназначено для переработки продукции морпромысла, а второе – для утилизации отходов производства.

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