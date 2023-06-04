В Приморье мужчина станцевал лезгинку среди проезжающих авто

Хоть мужчина и улыбается на видео, эта выходка могла стоить ему жизни. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье незнакомец устроил танцы посреди проезжей части. Мужчина встал на штрафную линию и исполнил, судя по всему, лезгинку. Благо, автомобили двигались медленно и не задели рискующего жизнью танцора. «Со сцены» его увел кто-то из знакомых, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы сообщают, что «концерт» произошел на Михайловском шоссе. Никто этот поступок не одобряет. Хоть мужчина и улыбается на видео, эта выходка могла стоить ему жизни, если бы по дороге «летел» кто-нибудь из любителей быстрой езды.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как водитель Nissan March снес пешехода в поселке Трудовое. На авто, снесшим человека, остались вмятины и треснувшее лобовое стекло. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, мужчину сбили насмерть.

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