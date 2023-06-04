Переходила дорогу с ребенком: подробности аварии мотоциклистов на Тополиной аллее Владивостока

Полиции предстоит выяснить обстоятельства ДТП. Фото: dvved

На этих выходных, вечером 3 июня, на Тополиной аллее во Владивостоке сбили мотоциклистов. Водитель Nissan Leaf задел гонщиков, очевидцы сообщают, что авария могла произойти по вине владельцев мотоциклов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водитель автомобиля задел по каким-то причинам мотоциклистов. Известно, что одному из них 15 лет. Свидетель аварии рассказал, что произошло в тот вечер.

– Эти два гонщика чуть не задавили девушку на одном из пешеходных выше по «тополинке» и с бешеной скоростью полетели вниз. Почему я так утверждаю, потому что я сам спускался по алее в этот момент, – поделился житель Владивостока Павел.

Эту информацию подтверждает местная жительница Ирина В. По ее словам, в этот момент, она гуляла с детьми. Женщина, которую чуть не сбили – ее соседка, у которой есть годовалый ребенок. Во время происшествия, она переходила дорогу вместе с ним.

В произошедшем предстоит разобраться полиции. «Комсомолка» ждет официального комментария и следит за продолжением истории.

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