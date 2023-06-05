Температура воздуха во Владивостоке +21...+23°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 июня, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления, которое и определит погоду на ближайший день. В крае местами непродолжительные дожди, в некоторых районах – грозы, при которых синоптики прогнозируют сильный юго-западный и южный ветер. Воздух сегодня прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменная облачность. Во второй половине дня метеорологи не исключают выпадения осадков в виде небольшого дождя. Ветер возьмет направление с юго-востока и юга, умеренный. После обеда – до сильного. Температура воздуха во Владивостоке +21...+23°C.

В соседнем Уссурийске теплее: +25...+27°C. К вечеру здесь также ожидается кратковременный дождь, ветер южный умеренный.

В Находке без осадков, слабый до умеренного ветер и переменная облачность. Температура воздуха +22...+24°C.

По данным портала, температура воды в море сегодня 15°C.

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