Природные аномалии обрушились на Приморье 4 июня

Непогода обрушилась на Приморье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей и гостей Приморского края синоптики предупреждали о неустойчивой погоде на первые летние выходные. Действительно, приморцев ждало много сюрпризов. Кто-то попал под град, а кому-то удалось запечатлеть в дальневосточной столице удар молнии неподалеку от Золотого моста.

Крупный град прошелся по нескольким районам края. Жители поселка Соловей-Ключ Надеждинского района поделились кадрами последствий стихии. Град оказался настолько большим, что его легко можно разглядеть в густой зеленой траве.

Крупный град. Фото: urist_pomosh

Эта же стихия застала и Русский остров. Льдинки покрыли всю дорогу.

Но самым запоминающимся явлением для гостей и жителей приморской столице стала молния. Вспышки были настолько мощными и яркими, что их было видно из разных концов города. Например, одна из них ударила в акваторию бухты Золотой Рог неподалеку от Золотого моста.

Удар молнии во Владивостоке неподалеку от Золотого моста. Фото: maglipogoda_kanal

– Я тоже видел этот удар молнии. Сначала была вспышка, а затем ужасный грохот, – поделились очевидцы.

Еще несколько вспышек ударило прямо в мор

Молнии били прямо в море. Фото: maglipogoda_kanal

е в других концах города.

Синоптики обещали, что первые выходные лета будут дождливыми, теперь же фронт уходит на восток, впереди ожидаются солнечные дни.

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