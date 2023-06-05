Совята в шоке: в центре реабилитации животных в Приморье появился новый подопечный

Птенец сороки. Фото: принтскрин видео.

Центр «Тигр» поделился с приморцами доброй новостью, у них появился новый подопечный – птенец сороки. Малыша посадили в специальную клетку, где живут совята. Они были очень удивлены такому соседу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Забавный видеоролик, как совушки отреагировали на новоселье, появился в социальных сетях и уже собрал много добрых и забавных комментариев:

– Совята в шоке, не ожидали.

– Интересно, а как птицы отмечают новоселье?

Приморцы также пожелали птенцу скорейшего выздоровления и возвращения в естественную среду. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье выпустили в лес медвежонка, которого в прошлом году нашли истощенным на помойке в ЕАО. Проведя около четырех месяцев в реабилитационном центре, он выздоровел, набрал в весе и чувствует себя нормально.

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