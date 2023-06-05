Появились подробности аварии с несовершеннолетним мотоциклистом на Тополиной аллее Владивостока

Оба несовершеннолетних были в защитной экипировке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке вечером 3 июня на Тополиной аллее произошло ДТП между водителем Nissan Leaf и мотоциклистами. Ранее очевидцы аварии писали, что ЧП произошло, потому что юноши не заметили переходящую дорогу девушку с ребенком. Выяснилось, что 32-летняя владелица авто при выезде со двора не уступила мотоциклистам дорогу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

16-летний водитель Еnduro двигался со стороны Партизанского проспекта в направлении Океанского проспекта по главной дороге. После столкновения его госпитализировали с переломом ноги. С ним был 15-летний пассажир, он получил перелом стопы.

– Оба несовершеннолетних были в защитной экипировке. Водитель мотоцикла имел соответствующую категорию на право управления транспортными средствами, – рассказали в ведомстве.

По фактам автоаварий возбуждены административные производства по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

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