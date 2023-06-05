За полгода более 100 многодетных семей в Приморье получили по миллиону рублей

Предполагается, что мерой поддержки воспользуются 2,5 тысячи многодетных семей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморье в этом году стало пилотной территорией по реализации новой меры поддержки для жителей, у которых родился третий или последующий ребенок. Менее чем за полгода по миллиону рублей получили 105 семей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Краевая мера поддержки предоставляется однократно для действующего ипотечного жилищного кредита. Для реализации проекта в бюджет края из федерального направили около 457,6 миллиона рублей.

– Мы видим, что пилотный проект успешно реализуется, а многодетные семьи улучшают свои жилищные условия. «Миллион за третьего ребенка» – это не только снижение фактической финансовой нагрузки при выплате ипотечных кредитов, но и для многих семей – мотиватор становиться многодетными, а также дополнительная уверенность в поддержке со стороны государства. Безусловно, этот опыт надо тиражировать и в других регионах Дальнего Востока, – поделилась замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Предполагается, что новой мерой поддержки воспользуются 2,5 тысячи многодетных семей Приморья.

В пресс-службе правительства добавили, что с 6 по 7 июля 2023 года в Благовещенске пройдет Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».

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