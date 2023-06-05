Китайский циклон принесет в Приморье дождь в первой рабочей неделе июня

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Примгидромета озвучили неутешительный прогноз погоды на эту рабочую неделю. По информации специалистов, в край ворвется китайский циклон. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Приморье во вторник, 6 июня. Столбики термометров покажут +9…+14°C, на северо-востоке +7…+9°C, максимальные +21…+28°C, на побережье +15…+20°C.

Циклон начнет смещаться над Китаем в среду, 7 июня, небо в большей части края окажется затянуто облаками, но обойдется без серьезных осадков – небольшой дождь пройдет в некоторых районах, температура воздуха не изменится.

Во второй половине недели циклон продолжит влиять на погоду в Приморье, плотные облака останутся. Гребень охотского антициклона вторгнется в охотский антициклон, а на западе усилится южный ветер. В четверг, 8 июня, дожди пройдут местами, в следующие дни – в большинстве районов. Столбики термометров опустятся на 1-4 градуса.

Во Владивостоке в начале дождей погода обещает быть нестабильной: переменная облачность и кратковременные дожди. 6 и 7 июня воздух прогреется до +17…+21°C, минимальная температура воздуха будет в пределах +12…+15°C. В последующие дни ожидаются туман с моросью, дожди. По ночам похолодает до +9…+12°C, днем воздух прогреется всего лишь до +12…+15°C.

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