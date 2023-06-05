У международного аэропорта Владивостока появился новый гендиректор

Новый гендиректор займется развитием маршрутной сети. Фото: ПЕТЛИЦА Антон.

Новый генеральный директор занял пост АО «Международный аэропорт Владивосток» 2 июня. Им стал Денис Чмутов, ранее он был техническим директором аэропорта и и. о. гендиректора с октября 2022 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о назначении приняли на внеочередном общем собрании акционеров компании. Чмутов, будучи техдиректором аэропорта, внедрял новую технику и технологии по усовершенствованию производственных процессов, он также координировал работу аэродромной службы и электротехническое обеспечение полетов и спецавтотранспорта. Он также был ответственен за санитарно-техническое обеспечение и отдел капитального строительства.

В пресс-службе рассказали, что они продолжат реализацию стратегии развития аэропорта как ключевого авиаузла Дальневосточного федерального округа. Новый гендиректор займется развитием маршрутной сети, модернизацией территорий и реконструкцией взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что удар молнии в самолет рейса Владивосток – Москва попал на видео.

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