Удар молнии в самолет рейса Владивосток – Москва попал на видео

Молния никак не повлияла на полет. Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем погода в Приморье не порадовала жителей и гостей края. Настоящие аномалии обрушились на регион, например, в некоторых районах прошел град. В самолет «Аэрофлота» Airbus A350-900, который летел из Владивостока в Москву, ударила молния. Удивительными кадрами в социальных сетях поделились местные журналисты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молния ударила в воздушное судно сразу после взлета, когда оно вошло в зону плотных облаков. Никто из пассажиров не пострадал, некоторые даже не поняли, что произошло, одни услышали щелчок и заметили вспышку. Пострадавших нет, на полет электрический разряд также никак не повлиял.

Напомним, что в понедельник, 5 июня, в некоторых районах ожидаются непродолжительные дожди, в других – грозы. Столбики термометров поднимутся до +28°C.

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