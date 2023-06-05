Следком Приморья завел уголовное дело по факту пропажи подростка во время купания

Следователи обыскали берег реки, но поиски тела до сих продолжаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 5 июня стало известно о том, что во время купания в реке Большая Уссурка пропал 16-летний подросток. Теперь краевой следком завел уголовное дело по факту произошедшего. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас неизвестно, где находится подросток. Следком завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи обыскали берег реки, но поиски тела до сих продолжаются. На месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на место ЧП выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий, чтобы проконтролировать поисково-спасательные мероприятия, а также ход и результаты доследственной проверки. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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