На два дня во Владивостоке ограничат движение по Калинина

Ограничения введут 10 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания-подрядчик, которая занимается ремонтном на улице Калинина, вводит временные ограничения на движение и парковку в районе автобусной остановки «Мальцевская». Запрет связан с монтажом камеры ливневой канализации, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов управления дорог администрации города, работы коснутся проезжей части, поэтому на всю ширину трассы введут временные ограничения на участке от дома №8 до №33 по улице Калинина. Запрет продлится с 10 июня 8:00 до 12 июня 23:00. Альтернативный объезд организуют по Черемуховой, Вилкова, Интернациональной и Харьковской.

Напомним, что 24 июня во Владивостоке на время перекроют несколько центральных дорог из-за выпуска офицеров пожарно-спасательной академии. Закрытым окажется участок трассы по Корабельной Набережной: от Океанского проспекта, 1, до Петра Великого, 2.

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