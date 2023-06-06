Семья консула жила в городе какое-то время. Фото: из соцсетей

Во Владивостоке 4 июня пропали жена и сын представителя генконсульства КНДР. Они сели в такси и уехали, дальнейшая их судьба неизвестна. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в несколько ведомств, но никто не комментирует произошедшее. Игнорируют событие и международные СМИ

В «ПримПоиске» ничего не рассказывают о судьбе пропавших, в УМВД по Приморскому краю также не комментирует исчезновение Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. При этом в СМИ и социальных сетях тиражируется версия о том, что они могли сбежать в Китай или Южную Корею, так как их якобы видели выходящими из здания консульства с тремя коробками. В них могли находиться личные вещи.

Источник «КП», близкий к ситуации, подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов действительно предполагают побег. Однако в этой версии есть ряд неувязок: пересечь границу не так просто, это потребовало бы много времени, наличных денег, оформления соответствующих документов.

Также известно, что семья консула жила в городе какое-то время. Сам Цой Ен Нам все еще находится во Владивостоке, именно он сообщил и пропаже близких в полицию 4 июня. Некоторые очевидцы рассказали, что семья везла с собой коробки, но официального подтверждения сведениям нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что редакция также обратилась к Андрею Броварцу, послу по особым поручениям по вопросам координации внешнеполитических и международных мероприятий во Владивостоке и другим субъектах ДФО. Он рассказал, что официального запроса от генконсульства о пропаже людей нет, никто не обращался.

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