Во Владивостоке медики пытались полчаса откачать 20-летнюю девушку, выпавшую из окна

Девушка выпала с седьмого этажа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке в ночь на 7 июня из окна квартиры на Некрасовской, 90 выпала 20-летняя девушка. Очевидцы сообщают, что бригада скорой помощи полчаса пыталась спасти ее, но она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю редакции рассказали, что это был несчастный случай. Девушка выпала из окна седьмого этажа. При каких обстоятельствах случилось несчастье, и был ли с девушкой в тот момент кто-то в квартире, выясняют специалисты.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке из окна многоэтажного дома на улице Снеговая 123 выпал человек. По словам очевидцев, падение произошло с 8 этажа здания, и труп лежал на земле более двух часов. Когда скорая приехала на место происшествия, страшная догадка подтвердилась – спасти человека уже бы не удалось.

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