Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз объявили в Приморье

На побережье порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Пригидромета озвучили неутешительный прогноз погоды на 9 и 10 июня. Специалисты объявили штормовое предупреждение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптиков, из-за активных атмосферных фронтов утром и днем 9 июня, а также ночью 10 числа в южной половине и на восточном побережье крае пройдут сильные дожди. За 12 и менее часов выпадет около 15-49 миллиметров осадков, количество локальных за тот же период времени составит 50 миллиметров. Также ожидается сильный ветер до 15-18 метров в секунду, на побережье порывы достигнут 23 метров в секунду. В некоторых районах Приморья начнутся грозы.

Напомним, что по словам главного синоптика края Бориса Кубая, лето в регионе обещает быть напряженным.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.