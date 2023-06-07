Море кипятка затапливает дорогу в районе Луговой во Владивостоке

Подробности аварии выясняются.
Фото: принтскрин видео.
Днем 7 июня во Владивостоке произошел порыв возле дома на Новоивановской, 6/4. О случившемся рассказали жители соседнего здания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– Льется огромным потоком кипяток, – сообщает автор видеоролика, который появился в социальных сетях.
На кадрах видно, как клубы пара стремительно поднимаются вверх, а горячая вода стекает вниз в район площади Луговой.
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу МУПВ «ВПЭС», чтобы узнать, что стало причиной ЧП.
– Сейчас там перекрывают воду, будут определять порыв.
В компании также добавили, что сети принадлежат АО «ДГК», к которым мы также обратились за комментарием.
Напомним, что подобное уже происходило в марте этого года. Море кипятка залило Луговую, людям приходилось обходить горячую воду, другие же шли прямо по ней. В тот день более 30 тысяч человек остались без тепла и ГВС.
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