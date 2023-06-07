Море кипятка затапливает дорогу в районе Луговой во Владивостоке

Подробности аварии выясняются. Фото: принтскрин видео.

Днем 7 июня во Владивостоке произошел порыв возле дома на Новоивановской, 6/4. О случившемся рассказали жители соседнего здания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Льется огромным потоком кипяток, – сообщает автор видеоролика, который появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как клубы пара стремительно поднимаются вверх, а горячая вода стекает вниз в район площади Луговой.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу МУПВ «ВПЭС», чтобы узнать, что стало причиной ЧП.

– Сейчас там перекрывают воду, будут определять порыв.

В компании также добавили, что сети принадлежат АО «ДГК», к которым мы также обратились за комментарием.

Напомним, что подобное уже происходило в марте этого года. Море кипятка залило Луговую, людям приходилось обходить горячую воду, другие же шли прямо по ней. В тот день более 30 тысяч человек остались без тепла и ГВС.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.