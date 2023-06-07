Во Владивостоке мужчина открыл стрельбу из автомата посреди улицы

Мужчина стрелял в воздух из автомата в районе автомойки.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Во Владивостоке водитель Toyota Mark X, припарковавшись у здания, открыл стрельбу из автомата прямо посреди улицы. Никто не пострадал. Видео поделились очевидцы в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Мужчина стрелял в воздух в районе автомойки на Авроровской, непонятно, что послужило причиной такого неадекватного поведения. После пары выстрелов он снова сел за руль и поехал дальше. Приморцы поделились в соцсетях также номером машины, чтобы предупредить остальных о возможной опасности.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в центре Владивостока мужчина достал винтовку, чтобы устроить вендетту. Предположительно, охотничье ружье взял в руки владелец автомобиля Lexus LX 570. Мужчина начал подзывать к себе, судя по всему, своего соперника.
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