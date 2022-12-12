Не уступил проезд: в центре Владивостока мужчина достал винтовку, чтобы устроить вендетту

Владелец винтовки, к слову, пытался выстрелить, но ему не дали. Фото: скриншот

В центре Владивостока на улице Западной обнаружили человека с оружием. Видео, на котором мужчина ходит с винтовкой и периодически куда-то целится, опубликовал сайт VL.ru.

Запись была сделана возле бизнес-центра «Навигатор». Разборки произошли на парковке возле здания, перед воротами автомойки VIР.

Предположительно, охотничье ружье взял в руки владелец автомобиля Lexus LX 570. Мужчина начал подзывать к себе, судя по всему, своего соперника. Второй участник конфликта – парень в светлой куртке – также курсировал на записи, он убегал от своего соперника, делая полукруг возле Toyota Alphard.

Владелец винтовки, к слову, пытался выстрелить, но ему не дали. Как сообщили «КП – Владивосток» в пресс-службе ГУВД, на место уже прибыла полиция.

Пользователи социальных сетей предположили, что мужчины могли не поделить между собой парковку, либо проезд. Из-за чего впоследствии завязалась ссора. Редакция продолжает следить за развитием событий.

– Я видел этого мужчину сегодня утром на перекрестке Авроровской и Лесного переулка. Он остановился и на повышенных тонах делил дорогу с водителем какой-то малолитражки белого цвета, которая, видимо, не уступила ему дорогу выезжая с ули цы Пограничной.

Видимо мужика подогрели и он совсем отчаялся найти «справедливость» в этой жизни.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В городском отделении полиции сообщили, что угрожавший ружьем мужчина задержан, он он является жителем Владивостока 1968 года рождения. Правоохранители изъяли у него гладкоствольное охотничье ружье и доставили в отдел внутренних дел для разбирательства. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

– В дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение охранника торгового центра. Мужчина рассказал, что на автомобильной парковке в районе улицы Пологой происходит драка. Со слов звонившего, у одного из мужчин в руках предмет, похожий на ружье. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Правонарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе отдела полиции Фрунзенского района, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала про мужчину, который решил пострелять из винтовки по жилому дому. В результате ему пришлось совершить визит в полицию.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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