Из-за надвигающихся дождей во Владивостоке вводят режим повышенной готовности

Непогода ударит по Приморью 9 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке из-за приближающейся непогоды, которая ожидается 9 и 10 июня, введен режим повышенной готовности, действовать он будет с 8 июня 18:00 до 13 июня 9:00. Решение об этом приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В режим повышенной готовности приведут все коммунальные и дежурно-диспетчерские службы города, а также местные предприятия и организации. Если погода ухудшится, во Владивостоке организуют работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий непогоды. Ресурсоснабжающим и сетевым предприятиям рекомендовали запастись резервными источниками энергоснабжения.

Напомним, что в Приморье объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать с 9 по 10 июня. В указанный период в крае за 12 и менее часов выпадет 15-49 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду, а на побережье – до 23 метров. В некоторых районах пройдут грозы.

Жителям, которые в эти дни планировали отдохнуть на побережье, стоит учитывать ухудшение погоды.

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.