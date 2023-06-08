А может лучше вплавь? Во Владивостоке из-за ливня выросли цены на такси

Цены кусаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Владивосток 8 июня обрушился ливень, на дорогах мгновенно замедлилось движение, а вместе с этим вырос ценник на такси. Приморцы сравнивают, сколько стоит теперь доехать до дома, а кто-то не упустил возможности пошутить по этому поводу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Например, с центра города до района Чуркин теперь можно доехать за 483 рубля, до Второй Речки – за 555 рублей, до Ленинского района от 435 и выше, жителям Первомайского района проезд обойдется в 522 рубля. Ценник примерно начинается от 430 рублей и выше.

– А может лучше вплавь? – отшучиваются приморцы.

Напомним, жителей края предупреждали о приближающейся непогоде. 9 и 10 июня введен режим повышенной готовности, действовать он будет с 8 июня 18:00 до 13 июня 9:00. В режим повышенной готовности приведут все коммунальные и дежурно-диспетчерские службы города, а также местные предприятия и организации.

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