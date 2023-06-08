Во Владивостоке маршрутка ушла под воду прямо на дороге во время ливня

На Владивосток обрушился сильный ливень. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на проспекте Столетия маршрутка ушла под воду прямо на дороге. На город 8 июня обрушился сильный ливень, повсюду образовались «водопады» из дождевой воды. Но где-то уровень воды поднялся настолько, что буквально взял машины в плен, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кадры последствий непогоды сняли очевидцы. Если присмотреться, можно заметить с затопленной маршруткой еще одно авто, которое ушло под воду. Очевидцы сообщают, идти невозможно, воды на дорогах по пояс. Выбираться из водяной ловушки пассажирам общественного транспорта пришлось практически вплавь.

Напомним, На Владивосток 8 июня обрушился ливень, на дорогах мгновенно замедлилось движение, а вместе с этим вырос ценник на такси. Но это не самая большая беда. На машины падают деревья. Люди ждут автобусы, стоя на скамейках, кому-то и вовсе пришлось бежать босиком, потому что обувь расклеилась.

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