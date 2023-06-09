Осадки, обрушившиеся на Владивосток 8 июня, превысили месячную норму за несколько часов

Владивосток затопило. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальное количество осадков выпало во Владивостоке 8 июня. В мэрии сообщили, на город за несколько часов обрушилось 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 миллиметра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дождь начался в районе 16:30 и уже через несколько минут набрал обороты, превратился в мощный ливень. Вместе с ним усиливался и ветер, он достигал до 30 метров в секунду, от такого порыва деревья ломало напополам и валило на машины. А ливень продолжался. Сначала синоптики озвучили цифру в 52 миллиметра, к восьми часам вечера она выросла до 73, теперь результат – 106. Самое страшное, что это еще не конец.

9 июня дождь уже льет стеной с самого утра. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова заявила, что осадки усилятся, утром ожидается их пик.

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