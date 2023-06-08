«Это просто жесть»: из-за ливневых дождей во Владивостоке тонут автобусы с пассажирами

Остановки тоже затопило. Фото: Комсомольская правда

Во Владивостоке от стихии уже не спрятаться даже в автобусах: вода, затопив улицы, пробирается прямо в общественный транспорт. Жители залезают на сидения, чтобы не промокнуть насквозь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы в соцсетях делятся видео изнутри общественного транспорта. Сквозь двери просачивается дождевая вода, из-за чего пассажиры оказываются по колени мокрые. Самые предприимчивые забираются с ногами на сидения, чтобы не промокнуть. Они также задаются риторическим вопросом, а как же выходить на своей остановке в такую погоду. В общем, обычные автобусы напоминают пляж с собственным морем. Не лучше, конечно, и пешеходам: многие жители Владивостока сегодня добирались до дома по пояс в воде.

Напомним, ранее редакция писала о том, что в городе маршрутка ушла под воду прямо на дороге во время ливня. Выбираться из водяной ловушки пассажирам общественного транспорта пришлось практически вплавь.

Едва не утонули машины у стадиона «Строитель» – там уровень воды не позволил маневрировать даже КамАЗам. В сумме количество осадков превысило 73 миллиметра за сутки, а это, на минуточку, более половины месячной нормы в 104 миллиметра. Пик ливневого удара, как рассказывала «КП», ожидается утром 9 июня – на работу лучше не ходить.

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