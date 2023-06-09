Энергетики ДРСК оперативно ликвидируют последствия непогоды в Приморье

Специалисты продолжают контролировать работу в режиме реального времени. Фото: ДРСК Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») оперативно устраняют последствия непогоды на энергообъектах и контролируют работу электросетевого комплекса. Специалисты филиала работают в режиме повышенной готовности.

В связи с активизацией атмосферных фронтов в южной половине и на восточном побережье в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Удары стихии прогнозировались на 9 и 10 июня. Но уже вечером 8 июня во Владивостоке и других районах Приморья начался сильный дождь, сопровождающийся порывами ветра и грозой. Общий объем выпавших во Владивостоке осадков на утро пятницы превысил месячную норму июня. Менее чем за сутки во Владивостоке выпало 106 миллиметров осадков.

Начиная с вечера 8 июня энергетики фиксируют локальные отключения в южных районах Приморья, вызванные влиянием непогоды. Специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. Утром 9 июня произошло повреждение оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2, в результате чего отключилась линия электропередачи 110 киловольт в Первомайском районе Владивостока. Энергетики оперативно прибыли на место для перевода нагрузок. В течение часа электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. В 9:08 электроснабжение восстановлено у оставшейся части потребителей, проживающих в районе Тихой. Также восстановлено электроснабжение потребителей части пригорода Владивостока, запитанных от подстанции «Промузел»; вечером 8 июня энергетики восстановили электроснабжение потребителей, проживающих в районе 3-й Рабочей.

Специалисты продолжают контролировать работу в режиме реального времени и оперативно принимают решения по ликвидации неблагоприятных последствий мощнейшего удара стихии. Для устранения возможных неблагоприятных последствий филиалом подготовлено 114 мобильных подразделений с численностью личного состава более 350 человек, более 260 единиц автомобильной, специальной, тракторной, грузоподъемной и высокопроходимой техники.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.

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