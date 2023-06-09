Владивосток второй день подряд уходит под воду. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ
Непогода продолжает проходить через Владивосток, оставляя после себя хаос. Дороги, на которых раскинулись чуть ли не озера; смытый асфальт; затопленные автобусы, машины и здания, особенно подвальные помещения; множественные аварии – как на дорогах, так и на станциях электричества и водоснабжения; сходы земли и камней. При этом сильный дождь подкрепляется не менее сильным ветром. В столице Приморья за сутки выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 миллиметра. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что произошло в городе в ночь с 8 на 9 июня.
Месячная норма осадков для Владивостока в июне – 104 миллиметра. По состоянию на 7 часов утра 9 июня, в городе выпало 106 миллиметров. Такие данные привели в местной администрации.
С самого утра пятницы дождь продолжает идти в приморском центре. Как передают синоптики «Примпогоды», в городе сильный дождь с грозами. Сильный ветер дует с юго-востока, порывы достигают 23 метров в секунду.
Прекращение непогоды в ближайшее время не предвидится. В Приморском крае действует штормовое предупреждение до субботы, 10 июня, включительно. Также объявлен режим повышенной готовности.
Инкассаторская машина ушла под воду на улице Пограничная. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ
Утром 9 июня выяснилось, что большая часть Первомайского района, более известная жителям как Чуркин и Тихая, осталась без электричества и водоснабжения, как горячего, так и холодного.
Как объяснили в ДГК, на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. Сразу же на место выехала бригада энергетиков.
К 9 часам утра специалисты заявили, что все оборудование подключено, однако местные жители данную информацию не подтверждают.
Отключения электроэнергии и водоснабжения: голубые точки – холодная вода, красные – горячая, фиолетовые – электричество. Фото: vl.ru
Как с утра отчиталась мэрия, кроме подтоплений улиц местами сошел грунт с косогоров, непогода повредила тротуары, подпорные стены, асфальтовое покрытие, например, на Давыдова, а также брусчатку.
Дорога на Давыдова.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Ночью убирали сходы грунта на Днепровской, Гоголя, Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Героев Тихоокеанцев, Калинина, Русской, Катерной, Верхнепортовой, Пограничной, Фадеева и других улицах.
Также сильный ветер повалил несколько деревьев.
– С раннего утра сотрудники мэрии и мастера дорожной службы вышли на мониторинг территорий для фиксации всех разрушений и определения видов, объемов и стоимости восстановительных работ. В ликвидации последствий стихии задействованы бригады рабочих и спецтехника.
Дорожники ночью убирают последствия непогоды.
Фото: Администрация Владивостока
По сообщению городской администрации, утром 9 июня весь общественный транспорт – автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы – вышел на маршруты и работает по плану. Задержки, передают, в мэрии, только локальные, вызванные пробками на дорогах. При этом, отметим, онлайн-карты показывают довольно свободные дороги. Видимо, все на «удаленке», как и рекомендовал глава.
Пригородные поезда, сообщили в пресс-службе «Экспресс Приморья», на маршрутах и ездит без задержек.
Дорожная обстановка 9 июня в 10:00.
Фото: Яндекс.Карты
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