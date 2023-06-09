Владивосток второй день подряд уходит под воду. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ

Непогода продолжает проходить через Владивосток, оставляя после себя хаос. Дороги, на которых раскинулись чуть ли не озера; смытый асфальт; затопленные автобусы, машины и здания, особенно подвальные помещения; множественные аварии – как на дорогах, так и на станциях электричества и водоснабжения; сходы земли и камней. При этом сильный дождь подкрепляется не менее сильным ветром. В столице Приморья за сутки выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 миллиметра. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что произошло в городе в ночь с 8 на 9 июня.

ЗА СУТКИ НА ВЛАДИВОСТОК ОБРУШИЛАСЬ МЕСЯЧНАЯ НОРМА ОСАДКОВ

Месячная норма осадков для Владивостока в июне – 104 миллиметра. По состоянию на 7 часов утра 9 июня, в городе выпало 106 миллиметров. Такие данные привели в местной администрации.

С самого утра пятницы дождь продолжает идти в приморском центре. Как передают синоптики «Примпогоды», в городе сильный дождь с грозами. Сильный ветер дует с юго-востока, порывы достигают 23 метров в секунду.

Прекращение непогоды в ближайшее время не предвидится. В Приморском крае действует штормовое предупреждение до субботы, 10 июня, включительно. Также объявлен режим повышенной готовности.

Инкассаторская машина ушла под воду на улице Пограничная. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОДИН ИЗ РАЙОНОВ ГОРОДА ОСТАЛСЯ БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ

Утром 9 июня выяснилось, что большая часть Первомайского района, более известная жителям как Чуркин и Тихая, осталась без электричества и водоснабжения, как горячего, так и холодного.

Как объяснили в ДГК, на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. Сразу же на место выехала бригада энергетиков.

К 9 часам утра специалисты заявили, что все оборудование подключено, однако местные жители данную информацию не подтверждают.

Отключения электроэнергии и водоснабжения: голубые точки – холодная вода, красные – горячая, фиолетовые – электричество. Фото: vl.ru

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОТУАРОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ

Как с утра отчиталась мэрия, кроме подтоплений улиц местами сошел грунт с косогоров, непогода повредила тротуары, подпорные стены, асфальтовое покрытие, например, на Давыдова, а также брусчатку.

Дорога на Давыдова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Ночью убирали сходы грунта на Днепровской, Гоголя, Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Героев Тихоокеанцев, Калинина, Русской, Катерной, Верхнепортовой, Пограничной, Фадеева и других улицах.

Также сильный ветер повалил несколько деревьев.

– С раннего утра сотрудники мэрии и мастера дорожной службы вышли на мониторинг территорий для фиксации всех разрушений и определения видов, объемов и стоимости восстановительных работ. В ликвидации последствий стихии задействованы бригады рабочих и спецтехника.

Дорожники ночью убирают последствия непогоды. Фото: Администрация Владивостока

ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 9 ИЮНЯ

По сообщению городской администрации, утром 9 июня весь общественный транспорт – автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы – вышел на маршруты и работает по плану. Задержки, передают, в мэрии, только локальные, вызванные пробками на дорогах. При этом, отметим, онлайн-карты показывают довольно свободные дороги. Видимо, все на «удаленке», как и рекомендовал глава.

Пригородные поезда, сообщили в пресс-службе «Экспресс Приморья», на маршрутах и ездит без задержек.

Дорожная обстановка 9 июня в 10:00. Фото: Яндекс.Карты

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