Поток воды во время мощного ливня сбил женщину во Владивостоке

Так сейчас выглядит асфальт на Давыдова. Фото: прокуратура Приморского края

Во время сильнейшего ливня накануне, 8 июня, на Давыдова поток воды сбил женщину. Она хотела перейти дорогу по «зебре», как вдруг столкнулась с резким течением. Пострадавшая упала в воду, к счастью, обошлось незначительными травмами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Видео стремительно разлетелось по социальным сетям, судя по кадрам, женщине удалось выбраться самой – жители стали обсуждать необходимость улучшить меры безопасности в подобных ситуациях. На участке дороги на Давыдова и так образовалась воронка и едва ли не настоящая река. Покрытие и асфальт на участке превратились в кашу – прокуратура начала проверку случившегося.

По данным синоптиков, во Владивостоке выпало больше месячной нормы осадков – 106 миллиметров. Введен режим ЧС. Подробнее о последствиях непогоды – в материале «КП». Предварительный объем затрат на ремонтные работы составит 370 миллионов рублей.

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