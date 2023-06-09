Владивостоку сильно досталось из-за мощного ливня. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Мощный ливень, крушивший все и вся во Владивостоке, не успокоился и на второй день. 9 июня он принес немало бед. Также вскрылись его ночные проделки, среди них вздувшийся асфальт, покосившиеся заборы и многое другое. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последствия ливня во Владивостоке: разрушенные столбы, заборы, фасады зданий

Помимо пробок и луж, которые возникают из-за дождя, сильный ветер разрушает городские объекты. В центре приморской столицы пострадал один из фонарных столбов. Из-за сильного ветра начала развиваться фасадная занавеска. Она задела фонарный столб, часть которого в итоге поломалась. Чудо, что он не упал именно в тот момент, когда рядом с ним пробегали парни.

На краевых дорогах ожидали большие дожди по югу и побережью. Специалисты Примавтодора переживали за мосты, которые сейчас находятся в стадии стройки, но подъема воды пока нет. Однако, оказался отрезан один населенный пункт – село Садовое. Пострадала дорога Гродеково – Барановский – Садовый. К вечеру должны сообщение возобновить.

В ночь на 9 июня на дорогах края дежурили 35 единиц техники. Фото: АО «Примавтодор»

Где-то дороги и вовсе выглядят так, словно в городе прошло мощное землетрясение. На улице Давыдова трассу просто смыло. Асфальт набух и развалился на крупные и мелкие плитки. Таким исходом событий заинтересовалась даже прокуратура, специалисты уже выехали на место.

Дорога в ужасном состоянии. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

От ливня пострадали не только дороги, но и здания, в том числе и заведения. Из-за дождя оказалось залито одно из кафе приморской столицы. По словам сотрудников, накапало примерно метр воды, в магазине по соседству – всего по щиколотку. Людям пришлось откачивать воду насосами.

Вода течет со всех сторон. Фото: КП – Владивосток

А вот такая ситуация произошла в 121 детском саду Владивостока.

Детский сад. Фото: ЧП Владивосток

Повсюду в городе то и дело валяются номера «утопленников» - речь идет, конечно же, об автомобилях. Кто-то вот решил, что тигр поохраняет потеряшки, пока их не найдут владельцы.

Есть в этом что-то забавное. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

На улице Татарская на проезжающую машину свалилось дерево. Пострадавший сообщает, его едва не придавило. На улице Фонтанная произошло то же самое.

ЧП на Фонтанной. Фото: Владивосток №1

В Первореченском районе Владивостока сошел грунт и повалился забор.

Ситуация на дороге в Первореченском районе. Фото: КП – Владивосток

В Первореченском районе снесло забор. Фото: КП – Владивосток

А вот такая обстановка в поселке Барабаш.

Самое страшное, что эти козни погоды едва ли не унесли жизнь человека. На улице Давыдова женщину смыло мощным потоком воды, она с трудом выбралась, наглотавшись воды.

Ранее «Комсомолка» рассказала о многих впечатляющих, пускай и пугающих событиях, которые произошли во время ливня 8 июня. Люди остались без связи, без света, в многоэтажках лились водопады, а людям оставалось дожидаться следующего дня, когда прогнозы синоптиков были совсем неутешительными. В мэрии сообщили, на город за несколько часов обрушилось 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 миллиметра.

Во Владивостоке введен режим ЧС из-за непогоды

Специалисты уже осмотрели повержение, ущерб колоссальный - общий объем затрат только по предварительным данным составляем около 370 миллионов рублей. Мэр Константин Шестаков принял решение принять режим ЧС во Владивостоке. Первоочередные задачи – обеспечить проезжаемость магистральных и второстепенных дорог, восстановить работу электрических сетей.

Будет ли очередной ливень 10 июня во Владивостоке: прогнозы синоптиков

По данным «Примгидромета», днем в субботу, 10 июня, фронты сместятся на север, атмосферное давление станет расти, интенсивность дождей уменьшится, а на юге прекратятся. Воскресной ночью небольшая передышка, в поле повышенного атмосферного давления обойдется без существенных осадков. Днем с юго-запада подойдут новые фронтальные разделы, дожди в отдельных районах возобновятся и сохранятся в последующие сутки.

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